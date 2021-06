Bygmalion : l’UMP en dérobade trip

Les prévenus se succèdent et les dérobades s’enchaînent. Au procès des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy pour la présidentielle de 2012, le tribunal tente d’établir les responsabilités : qui a mis en place la ventilation des dépenses ? Qui a décidé d’instaurer une double facturation ? Au cours des derniers jours, il n’a obtenu aucune réponse. Interrogés tour à tour, trois cadres de l’UMP ont rejoué à l’infini la figure du responsable qui n’était responsable de rien. Leurs signatures figurent pourtant sur des devis et des engagements de dépenses de plusieurs millions d’euros qui ont permis à l’UMP de prendre en charge près de la moitié des frais de campagne, sous le prétexte de conventions fictives – ce qui leur vaut de comparaître pour « faux et usage de faux », « tentative d’escroquerie » ou « abus de confiance ». Mais, à les entendre, tous ont signé sans se douter de l’existence d’un système frauduleux. Aucun ne reconnaît avoir été décisionnaire : « La seule autorité dans un parti politique, c’est le politique ! », a asséné Éric Cesari, directeur général de l’UMP à l’époque des faits. Personne, surtout, ne veut porter le chapeau. D’autant que le principal intéressé, Nicolas Sarkozy, président-candidat en 2012, brille toujours par son absence sur les bancs de la salle d’audience.

Éric Cesari, directeur général du parti à l’époque, maintient qu’il ne savait rien et n’était qu’un simple « passe-plat » en charge de tâches « subalternes »