Affaire Grégory : la science comme dernière chance

Cheveux courts grisonnants, lunettes à montures rouges, jean, veste de costume gris clair sur chemise bleue avec cravate, gestuelle qui respire l’énergie… Le général Jacques-Charles Fombonne a déjà douze cafés dans le buffet quand on le retrouve à 17 heures au siège de la Société protectrice des animaux (SPA). Très occupé depuis sa mise en retraite de la gendarmerie à diriger l’association, il a accepté de faire une pause « retour en arrière » sur un fiasco qui, depuis trente-sept ans, hante la gendarmerie et son Institut de recherche criminelle : l’affaire Grégory. Celle de cet enfant de 4 ans retrouvé mort, pieds et poings liés par une cordelette, un bonnet rabattu sur le visage, dans la Vologne, rivière des Vosges. Le crime n’est toujours pas élucidé. L’affaire se traîne, de compléments d’enquête en nouvelles expertises, au gré des avancées de la science. Des espoirs à chaque fois déçus, mais sans cesse ravivés à coup de « Et si… ». Et si des vieilles traces d’ADN pouvaient désormais parler ? Et si on repassait autrement au peigne fin l’écriture du – ou des ? – corbeau qui, dans ses lettres, a harcelé les parents de Grégory et revendiqué le crime (lire l’épisode 1 de Grégory, « Les corbeaux ») ? Et si, et si. « Si l’affaire Grégory avait lieu aujourd’hui avec les preuves techniques et les progrès de la police scientifique, elle serait résolue en huit jours », affirmait, en décembre 2020, l’avocat des parents de Grégory, Me François Saint-Pierre, après avoir porté devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon de nouvelles demandes d’actes d’enquête. Demandes acceptées. Affaire à suivre. Une fois encore…