Trump atteint enfin le stade pénal

Le 8 septembre 1974, s’adressant à la nation étasunienne, le président nouvellement investi Gerald Ford, annonce qu’il décide de gracier son prédécesseur Richard Nixon de toutes les charges pouvant être retenues à l’avenir contre lui par la justice fédérale dans le scandale du Watergate. Cette décision si contestée – Ford n’avait-il pas été élevé à la vice-présidence par le choix du seul Nixon et non par les électeurs en novembre 1972 ? – est motivée entre autres par sa volonté de ne plus déchirer la nation quant à d’éventuelles poursuites pénales, pour la première fois, contre un ancien président. Près de cinquante ans plus tard, le procureur démocrate de Manhattan Alvin Bragg n’a pas les pudeurs de Ford et franchit ce pas historique, en inculpant pour la première fois au pénal un ancien Président des États-Unis en la personne de Donald Trump.

Comme le pressentait Ford en 1974, le choc politique et médiatique dans l’opinion est immense depuis l’annonce de cette inculpation. Chaînes d’information continue en boucle sur le sujet, unes fracassantes des grands quotidiens, cette nouvelle avanie judiciaire de Donald Trump – qui détient déjà un autre précédent historique avec ses deux procédures d’impeachment subies en 2020 puis 2021 – passionne la nation américaine. Le speaker de la Chambre des représentants, et troisième personnage de l’État, le conservateur Kevin McCarthy, n’a pas hésité, une heure après la révélation de l’inculpation, à menacer le procureur Alvin Bragg de représailles pour « son abus de pouvoir sans précédent ». Ce à quoi le bureau du procureur de Manhattan a répondu en dénonçant une ingérence politique illégale des républicains de la Chambre dans la marche de la justice. Avant même l’inculpation de l’ex-Président Donald Trump, à l’initiative du speaker McCarthy, trois patrons républicains de commissions parlementaires de la Chambre ont envoyé préventivement au procureur Bragg des requêtes d’information sur ce dossier en cours.

Les 130 000 dollars versés à Stormy Daniels pour son silence sur sa liaison avec Trump auraient été passés en frais juridiques, enfreignant la loi électorale

Ce déchaînement des passions est pourtant paradoxal au regard de l’objet des poursuites engagées contre Donald Trump, dont les chefs d’inculpation exacts seront dévoilés ce mardi 4 avril, lors de sa présentation devant le juge Juan Merchan à Manhattan. Car Alvin Bragg et ses procureurs sont revenus, au gré de leurs enquêtes sur les turpitudes financières des entreprises de Donald Trump sises à New York, sur le paiement fin 2016, il y a presque sept ans, d’une somme de 130 000 dollars à l’actrice porno Stormy Daniels.