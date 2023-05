Tucker Carlson dépasse Trump par l’extrême droite

«Ce n’est pas comme ça que les Blancs se battent. » Cette phrase de l’ancienne star de Fox News, le polémiste de droite radicale Tucker Carlson, est venue éclairer début mai son licenciement surprise une semaine plus tôt. Décrivant dans un SMS de janvier 2021 la vidéo d’une bastonnade d’un manifestant de gauche par au moins trois militants pro-Trump, Tucker Carlson dévoile par cette phrase son net penchant pour le nationalisme, voire le suprémacisme blanc. Et la menace de la publication de ce message lors du procès à venir entre le concepteur de machines à voter Dominion et Fox News aurait amené la famille Murdoch, propriétaire de la chaîne, à négocier un accord à l’amiable avec Dominion avant de se séparer sans ménagement de Tucker Carlson.

Ce renvoi rendu public le lundi 24 avril, sans aucun signe annonciateur, bouleverse le paysage médiatique américain. Tucker Carlson animait depuis sept ans la tranche horaire du soir la plus regardée des chaînes d’information de la télévision par câble, écrasant entre 20 heures et 21 heures les rivaux historiques de CNN et MSNBC. Carlson, second couteau chez ces deux dernières dans les années 2000 et caricature, avec son fameux nœud papillon, du polémiste de droite nationaliste passant de plateau en plateau, est devenu après 2016 l’inattendu champion de l’Amérique trumpienne. Chaque soir, face à ses 3,3 millions de téléspectateurs, Tucker Carlson, au nom d’une liberté d’opinion illimitée et de la protection des valeurs traditionnelles américaines face à la « corruption progressiste », défendait un isolationnisme de repli sur les seuls intérêts du pays ainsi qu’un refus impératif d’une immigration devenue, selon lui, incontrôlée.

« Grand remplacement », défense de Poutine, Capitole : à l’antenne, Tucker Carlson a tranquillement affiché ses convictions d’extrême droite

Et c’est précisément là que la thèse du SMS fatal est un peu courte pour expliquer le renvoi de Carlson par Fox News. Car, au vu et au su de tous, Carlson dépasse dès 2018 le maître Trump dans la franchise de ses convictions d’extrême droite. Il défend ainsi à l’antenne que l’arrivée massive des immigrés aux États-Unis rend le pays « plus pauvre, plus sale et plus divisé ». Le tollé est immense, les annonceurs fuient, mais Fox ne bronche pas.

Et depuis 2020, l’impression d’un Carlson sans filtre s’accentue au point qu’il semble même se poser en alternative droitière à Donald Trump. En 2022, il soutient ouvertement toutes les thèses de la propagande russe de Poutine immédiatement après l’invasion de l’Ukraine, après avoir