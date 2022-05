C’est donc ça, un « ténor de la majorité ». Vous savez, on les croise régulièrement dans les articles politiques, balançant des vacheries sous l’anonymat de ce si pratique « ténor de la majorité », avec l’autorité que leur confère l’expression. Eh bien, on en a quatre sous le nez, de ces ténors (tous des hommes, vous noterez qu’on ne parle jamais de « soprano de la majorité ») qui, visiblement, achètent leurs costumes bleus en gros : pour trois achetés, je vous mets le quatrième et un gilet en plus, ça me fait plaisir. Soit de gauche à droite, si l’on ose, Édouard Philippe, ancien Premier ministre, Richard Ferrand, ancien socialiste en gilet, François Bayrou, ancien, et Stanislas Guerini, nouveau – la preuve, les trois anciens l’appellent « Stan », le délégué général de La République en marche (LREM). Vous avez aimé la Nupes, du nom de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a entamé de belle manière la course aux législatives et cette série (lire l’épisode 1, « À gauche : salade, tomate, union ») ? Vous adorerez la Vuppnens, la Vieille union pas populaire ni écologique ni sociale.



Bizarrement, ces nouveaux alliés-là n’ont pas choisi ce nom. Le vrai a été dévoilé par Richard Ferrand, avec ses airs de marquis goutteux et dans un bel alexandrin :