Mis en place dans les mairies lors de la crise des gilets jaunes, les cahiers de doléances sont désormais loin des regards, dans les archives départementales. Coups de gueule, idées, encouragements : les citoyens y interpellent Emmanuel Macron. Cet été, tous les midis, « Les Jours » vous en partagent un extrait, brut.

«Monsieur le président Macron, le 9/01/2019



Quinze ans que nous sommes à la retraite et nous n’avons pas touché un centime d’augmentation et voilà qu’aujourd’hui, vous nous mettez une taxe CSG pour notre couple. C’est vraiment un coup de canif. C’est plus de 500 euros par an. C’est un scandale, une honte, car nous avons payé tout au long de notre vie taxes, impôts, sécurité sociale, cotisations, etc. Nos petits-enfants et enfants en pâtissent ; il faut revenir Monsieur le Président à plus de modération pour les retraités car les femmes sont moins aidées.

Nous demandons l’arrêt purement et simplement de la CSG et de nous redonner tout ce que vous nous avez pris et pas dans six mois. Voilà ! En ce qui concerne les retraités : les laisser savourer leur retraite bien gagnée. Il faut aussi augmenter le smic et aider les jeunes.

Il va falloir entendre ces sanglots avant qu’on disparaisse. »