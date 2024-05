À Calais, des exilés en quête de tombeau

«Je ne demande rien à la France, je veux juste récupérer le corps de mon frère et pouvoir l’enterrer dignement. » Les traits tirés, le visage fermé, Odei Al Aaqlat ne s’égare pas dans les détails. Le jeune Syrien de 20 ans n’en peut plus d’attendre. Quand Les Jours le rencontrent fin mars dernier à Calais, cela fait deux mois et douze jours qu’avec sa famille ils patientent afin de pouvoir organiser les funérailles d’Ali, mort à 25 ans le 14 janvier 2024 à Wimereux, dans le Pas-de-Calais. Cette nuit-là, le jeune homme tente d’embarquer, avec plus de soixante personnes, sur un zodiac direction l’Angleterre. Mais la traversée vire à la catastrophe dès le départ : Ali et quatre autres personnes, toutes originaires de la province de Deraa, dans le sud de la Syrie, meurent dans les eaux glaciales de la Manche, à quelques dizaines de mètres à peine des côtes françaises.

« Depuis cette date, je souhaite enterrer mon frère, mais les autorités me font toujours attendre », déplore Odei. Dans les heures qui suivent la mort des cinq exilés, le parquet de Boulogne-sur-Mer annonce l’ouverture d’une enquête, notamment pour « homicides involontaires aggravés ». Les proches des victimes se retrouvent dès lors confrontés à différents services de police et de justice chargés de l’identification des victimes. « Je suis ballotté d’une institution à une autre, raconte Odei. On me dit de contacter la police de Boulogne-sur-Mer, mais quand je les appelle, ils me répondent qu’ils ne savent rien et me renvoient vers la police de Lille. » Il soupire : « Au final, je ne sais pas qui s’occupe de l’affaire et qui pourrait nous aider, ma famille et moi. »

Pour nous, musulmans, offrir la dignité à un mort, cela veut dire pouvoir l’enterrer rapidement. Odei, empêché pendant plusieurs mois d’enterrer son frère, Ali

À la suite du naufrage, plusieurs semaines d’enquête s’écoulent sans que les corps ne soient rendus aux familles. Odei est le seul parent proche d’Ali vivant en Europe, dans le nord des Pays-Bas. Il avale les sept heures de route qui le séparent de Calais et se présente à la gendarmerie. « J’ai réalisé un prélèvement ADN le 19 février à la demande des autorités et afin de permettre l’identification d’Ali, se remémore-t-il avec précision. Normalement, les analyses peuvent être communiquées en dix jours, mais un mois plus tard, je ne connais toujours pas le résultat de ce test. » Afin d’accélérer la procédure, Odei propose de réaliser lui-même un nouveau prélèvement dans un laboratoire. La gendarmerie ne donne pas suite.