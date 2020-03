Panne de décence chez Total

Il y a les appels à la solidarité nationale, il y a un ministre qui rêve d’« un nouveau capitalisme qui soit plus soucieux de lutter contre les inégalités » (Bruno Le Maire, lundi, en mode Che Guevara), et puis il y a la réalité de notre économie, qui repose sur les marchés financiers et la confiance des actionnaires. Malgré l’épidémie, malgré les appels gouvernementaux à « la modération », et même s’ils ne le crient pas sur les toits, les groupes français ne veulent pas renoncer à verser des dividendes cette année. Ainsi, selon le calcul des Jours, c’est 1,8 milliard d’euros que Total va distribuer en toute discrétion, mercredi 1er avril, à ses actionnaires. Le groupe pétrolier, qui verse son dividende en quatre fois et qui a déjà effectué deux acomptes, a maintenu le paiement du troisième, d’un montant de 0,68 euro par action (en hausse de 6 % par rapport à celui de 2018). Pour le plus grand bonheur de ses 450 000 actionnaires, principalement des fonds de pension situés hors de France.

Sur les dividendes, l’exécutif n’a formulé aucune menace financière envers les entreprises qui, comme Total, prennent juste le risque de se faire afficher

Cette information, ce n’est pas en lisant les communiqués de Total qu’on pouvait l’apprendre. La quatrième compagnie pétrolière et gazière mondiale préfère mettre l’accent sur ses « bonnes » actions. Ainsi, depuis le 23 mars, elle offre des bons d’essence utilisables dans ses stations-service au personnel soignant en France. Une « initiative » qui a reçu un « accueil favorable », selon elle, et a été étendue lundi aux Ehpad. Le cadeau est généreux, mais, le groupe dit qu’il se limitera à 50 millions d’euros.