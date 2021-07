Vaccinés, non‑vaccinés : en rang pas par deux

« Comment ça, les élèves vaccinés auront un bonus pour le bac ? », « C’est vrai qu’Emmanuel Macron va être décoré aux États-Unis pour avoir inventé le passe sanitaire ? » Nouvelle édition du Journal de reredéconfinement, votre fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.

Jeudi 29 juillet

Rentrée « hybridée ». Parce qu’il n’est jamais trop tôt, le ministère de l’Éducation nationale a publié mercredi le nouveau protocole sanitaire qui sera en vigueur dans les écoles à la rentrée (dans un mois donc). Principale innovation, une différenciation sera opérée dans les collèges et lycées entre élèves vaccinés et non-vaccinés contre le Covid-19. Si les premiers sont cas contact, ils pourront continuer à venir en cours, les seconds seront eux « évincés » pour sept jours (c’est le verbe choisi par le ministère) et devront suivre un enseignement à distance. Si le virus circule beaucoup (soit un scénario de « niveau » 3 ou 4 dans la terminologie officielle), il est aussi prévu que les cours puissent se tenir en « hybridation », c’est-à-dire à la fois en présentiel et en distanciel. Rien n’est dit en revanche sur la manière dont ces règles devront s’appliquer concrètement. On laisse aux professeurs le soin de s’organiser pour assurer à la fois les cours aux élèves présents et à ceux restés chez eux. Quant à savoir qui devra vérifier les certificats de vaccination des élèves, on aura bien le temps d’y penser en septembre…

Des contrôles qui ne passent pas. La mise en place du passe sanitaire dans les bibliothèques et piscines municipales provoque de nombreuses critiques. À Paris, les syndicats appelaient d’ailleurs à une journée de grève ce jeudi. L’Association des bibliothèques de France (ABF) dénonce ainsi un « contrôle et filtrage » en « totale contradiction avec les valeurs » d’« accès libre » et de « service public ouvert à tous et toutes » qu’elle défend. L’ABF estime aussi que les futures règles sont incohérentes puisqu’elles prévoient des exceptions pour certaines bibliothèques spécialisées et pour tous les chercheurs. Pour les piscines, la CGT de la ville de Paris estime, elle, que le contrôle du passe, qui « s’apparente à un contrôle d’identité », ne « correspond pas aux missions des agents » et « risque de générer des tensions ». Elle demande l’embauche de personnel pour effectuer cette tâche.

Working vaccinated. La philosophie du passe sanitaire à la française, et notamment l’obligation vaccinale imposée à certains salariés, fait de plus en plus d’adeptes à l’étranger. Ainsi, aux États-Unis, le maire de New York Bill de Blasio (qui a cité la France en exemple) a annoncé qu’en septembre, tous les employés municipaux (enseignants, policiers, pompiers…) devront effectuer un test hebdomadaire s’ils ne sont pas vaccinés. Plusieurs entreprises américaines veulent aussi imposer à certains de leurs employés d’être vaccinés. C’est le cas de Google, Facebook, BlackRock, Morgan Stanley et du Washington Post.



L’outre-mer se reconfine. Dans les Antilles françaises, le taux d’incidence (pour 100 000 habitants) a bondi la dernière semaine : il a été multiplié par six en Guadeloupe pour atteindre 305 et est passé de 280 à 995 en Martinique. Une situation qualifiée de « dramatique » par le Premier ministre Jean Castex, qui regrette qu’un trop grand nombre d’habitants soient « rétifs à la vaccination ». En réaction, les autorités ont décrété l’état d’urgence en Guadeloupe et instauré pour trois semaines un couvre-feu entre 21 heures et 5 heures du matin. En Martinique, où l’état d’urgence était déjà en vigueur depuis le 14 juillet, un nouveau confinement sera mis en place à partir de vendredi soir, et ce, pour une durée d’au moins trois semaines, avec obligation de produire une attestation pour se déplacer au-delà d’un rayon de 10 kilomètres autour de son domicile. Il est désormais impossible de se rendre dans les deux îles depuis l’Hexagone, sauf si on est vacciné ou si on justifie d’un « motif impérieux ». Outre-mer encore : le préfet de La Réunion, où le taux d’incidence a doublé en une semaine, a annoncé jeudi un confinement dès ce week-end, pour deux semaines cette fois, avec couvre-feu entre 18 heures et 5 heures du matin et des mesures similaires à celles mises en place en Guadeloupe et en Martinique.



