Kamala Harris, le ticket tactique de Biden

Tous les quatre ans au cœur de l’été, les États-Unis sont saisis d’une fièvre assez peu compréhensible pour un Français ou un Européen. Le pays, aiguillonné par le microcosme politique de Washington – qu’on appelle le « Beltway » du nom du périphérique entourant la capitale – passe des heures à vouloir deviner qui sera choisi comme colistier et candidat à la vice-présidence par les futurs présidentiables des deux grands partis. Et le démocrate Joe Biden vient de faire son choix : ce sera Kamala Harris, première femme noire appelée à cette fonction. On redécouvre à cette occasion ce particularisme constitutionnel rare des États-Unis de doubler, depuis 1789, le chef de l’exécutif par un vice-président dont la fonction première, précisée par l’article 2, section 1, clause 6 de la Constitution, est de pourvoir au remplacement du Président, en cas de décès, d’incapacité ou empêchement divers. Le vice-président était donc cantonné dès l’origine à la virtualité politique, ne pouvant accéder au pouvoir qu’en cas de malheur. Et la Constitution ne lui affectait comme autre rôle institutionnel qu’une présidence honorifique du Sénat durant laquelle il ne vote qu’en cas d’égalité parfaite entre sénateurs afin de les départager.

Avec quatre président assassinés et autant décédés de mort naturelle, la fonction de vice-président pèse aux États-Unis