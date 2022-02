Benjamin Epps et Mobb Deep : leur cœur fait boum bap

Benjamin Epps, Vous êtes pas contents ? Triplé ! (Mocabe Nation)



En deux ans, Benjamin Epps a publié trois mini-albums qui l’ont installé dans une bulle bien à lui du rap français. Dans le même temps, il a tendu un pont entre sa musique et l’électronique noir de Vladimir Cauchemar sur une musique tirée des Chevaliers du Zodiaque (Blizzard), avant de croiser l’Américaine Santigold et le producteur français Pedro Winter dans MPC 2021, un hommage à DJ Mehdi qui fut lui aussi une courroie de transmission entre les univers créatifs de la musique. Dans ce début de carrière à 180 degrés, Epps parle aux médias rap autant qu’à France Inter ou Télérama ; il a un bout de pied partout et c’est en même temps une qualité et sa plus grande fragilité. Car il pourrait noyer sa musique à force de s’éparpiller, mais son dernier EP en date, qui emprunte son titre à une fanfaronnade du footballeur Kylian MBappé, Vous êtes pas contents ? Triplé !, a justement pour ambition de le réinstaller pour ce qu’il est avant tout : un rappeur de terrain.