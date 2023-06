Il fait déjà quasiment nuit noire. Il est presque 18 heures, le couvre-feu va débuter. Estelle Luce a récupéré son panier de légumes hebdomadaire, l’a déposé dans son coffre. La clé sur le contact, elle s’apprête à démarrer. Il est l’heure de rentrer à la maison, sa fille l’y attend. La directrice des ressources humaines de la société de matériaux isolants Knauf à Wolfgantzen, dans le Haut-Rhin, tourne la clé. Les phares s’allument. Dans leur lueur, une silhouette se détache et s’approche du côté gauche de la voiture. Bras tendu, elle dévoile une arme. Quatre coups partent. Estelle Luce est défigurée. Ses poumons sont perforés. Après plus de trente minutes seule sur le parking de son entreprise puis plusieurs tentatives de réanimation par ses collègues et les secours, Estelle Luce est déclarée morte. Nous sommes le mardi 26 janvier 2021. Il est 19 h 10. La DRH a-t-elle reconnu son meurtrier lorsqu’il s’est approché d’elle ? Ou avant qu’il ne remonte dans sa voiture de location rouge, aperçue par plusieurs témoins ? Elle connaissait celui qui a été mis en cause dans son assassinat. L’homme s’appelle Gabriel Fortin. En 2006, Estelle Luce avait organisé son licenciement de la société de matériel pour le gaz naturel Francel à Lucé, en Eure-et-Loir. Il était ingénieur en bureau d’études. Du 13 au 30 juin, l’homme originaire de Nancy, âgé de 48 ans aujourd’hui, sera jugé à Valence pour trois assassinats et une tentative d’assassinat. Après Estelle Luce, il ne s’est pas arrêté.



Bertrand Meichel n’avait pas vu Gabriel Fortin depuis son licenciement de chez Francel. Son visage n’était même plus imprimé dans sa mémoire. L’enquête tend à démontrer qu’il s’est retrouvé face à lui, le soir du 26 janvier. Il ne l’a pas reconnu. Tout est allé si vite. À 18 h 45, le cadre des ressources humaines chez General Electric Gas Power à Belfort télétravaille. À travers la baie vitrée de sa maison de Wattwiller, dans le Haut-Rhin également, il aperçoit une voiture qui se gare sur un emplacement non autorisé. Une poignée de secondes passent. La sonnette retentit. Sur le pas de la porte, Bertrand Meichel se retrouve nez à nez avec ce qui a l’air d’un livreur. Masqué, une casquette sur le crâne et des lunettes sur le nez, l’homme tient une boîte de pizza dans la main gauche. « Vous êtes Monsieur Meichel ? », dit-il à celui qui, de toute évidence, n’a pas commandé de calzone. « Oui… » Un coup de feu part. La balle vient se loger dans la porte d’entrée.