Concerts : staying alive malgré tout

À Nancy (Meurthe-et-Moselle)

Jeudi dernier, le rappeur Vîrus a été le dernier artiste à monter sur la scène de L’Autre Canal, à Nancy, avant le couvre-feu imposé à la Meurthe-et-Moselle. Ça ne s’invente pas, 2020 est décidément une année mesquine jusque dans ses moindres détails. C’était une soirée normale dans son anormalité, avec une cinquantaine de personnes masquées et assises sur des chaises en fer rouge espacées comme il faut. Un public attentif parce que statique, mais pas éteint – ça dansait du buste, ça scandait les wagons de punchlines lâchées par Vîrus à chaque titre : « Tu m’as déçu comme un deuxième album », « Le soulèvement n’aura pas lieu, ce soir il y a match de Champions League », ou encore ce visionnaire « C’est pas ce qui se passe dans la rue qui m’a rendu casanier ». Franchement, même assis, ça faisait un bien fou de voir un concert, et un bon. Qui d’autre que ce poète de la solitude aurait pu refermer cette journée bizarre où l’équipe de la salle nancéienne a appris qu’elle allait devoir s’adapter à une contrainte de plus en avançant l’heure de ses soirées ?

Le festival organisé par L’Autre Canal a permis de faire travailler tout un écosystème qui était à l’arrêt depuis mars

Tout ça ne fait pas peur à l’équipe du gros bateau rouge sang posé depuis 2007 dans un quartier populaire juste à la limite est du centre-ville. Car, depuis le déconfinement et surtout depuis la rentrée de septembre, L’Autre Canal a fait preuve d’une résilience surprenante qui est aujourd’hui regardée comme un modèle par d’autres lieux encore tétanisés par la crise sanitaire. Quand une partie des salles de concert de musiques dites actuelles (rock, rap, reggae, electro…) ne sont jamais vraiment reparties après le déconfinement, les privées surtout mais aussi les lieux subventionnés, L’Autre Canal a fait feu de tout bois. C’est ce que racontait la semaine dernière son directeur, Henri Didonna, un vieux routier des concerts qui a senti très tôt qu’il ne servait à rien d’espérer un retour à la normale.