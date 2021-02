De Marseille

Ça y est, le Prez’ fonce ! Et il parle grec. C’est bien la preuve qu’il a compris Marseille, non ? Tels Gyptis et Prôtis fondant la ville, Jacques-Henri Eyraud a accosté son zodiac à boudins entre trois sacs plastique sur le Vieux-Port pour lancer lundi dernier son nouveau machin-truc : l’« Agora OM. » Quésaco ? Ce dernier avatar vise à contourner les groupes de supporters pour parler directement à ceux qui aiment l’OM, les vrais. « Créer et impulser un nouveau mode de supportérisme », fanfaronne Hugues Ouvrard, « head of business » du club (directeur général, en vieux français). Une « grande concertation » devrait démarrer début mars et, selon le communiqué officiel, il y sera question de « groupes de travail, de plateformes d’échange d’idées et d’appels à projets pour que direction et supporters s’unissent dans la définition du supportérisme ». But ultime : permettre « à tous les amoureux du foot et de l’OM, familles, enfants, de se réapproprier le terme de supporter pour que celui-ci ne soit plus capté par des bandes violentes ».



Voilà l’important : « bandes violentes ». « JHE » entend profiter des récents débordements au centre d’entraînement de la Commanderie (lire l’épisode 8, « Le dawa d’honneur des supporters marseillais ») pour se débarrasser de ces associations qui l’ont rebaptisé « Eyraud casse-toi ! » en rappelant son bilan aux allures de chichi tout mou (à l’orée du match de ce samedi contre Nantes, le club est seulement septième du championnat).