Pédocriminalité : la quête de vérité tardive des Focolari

Les affaires de violences sexuelles suivent souvent un même tempo. Il y a le temps long, les décennies pendant lesquelles nombre de victimes se taisent et les témoins se satisfont du silence. Puis l’instantané des révélations, un cataclysme. Et ensuite ? Le mouvement catholique des Focolari doit encore écrire la page d’après. En septembre, des victimes de Jean-Michel M., un laïc consacré accusé d’avoir agressé une trentaine de garçons, avaient confronté les responsables à leur inertie depuis les années 1970 (lire l’épisode 1, « Pédocriminalité dans un mouvement catholique : nos révélations »). Après la démission de sa hiérarchie en France et en Europe (lire l’épisode 2, « Trois responsables des Focolari limogés »), l’association de fidèles avait promis d’ouvrir l’ère de la « vérité ». Il a fallu patienter deux mois de plus pour que, comme un miracle de Noël, le lancement d’une enquête indépendante soit annoncée le 23 décembre (lire l’épisode 5, « Prière de déranger »). Puis, de nouveau, le silence.

Les Focolari justifient la lenteur du lancement de l’enquête par la désorganisation interne et la nécessité de choisir le bon cabinet d’audit

Échaudé par des années de passivité, Christophe Renaudin se prenait à douter : n’était-ce que de l’enfumage ? Principal témoin et seule personne agressée sexuellement par Jean-Michel M. à avoir pris la parole sous sa véritable identité, il regrettait d’être laissé sans nouvelles. D’autant que les Focolari déclaraient publiquement le contraire.