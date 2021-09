La théorie des « failles », un procès dans le procès

Le bloc de chagrin et de souffrance que constituent les parties civiles, qui pourraient être finalement près de 2 000, voit lentement se dessiner le tableau clinique de la terrible soirée du 13 Novembre. Les policiers présentent en ces premières audiences les constatations glaçantes sur des scènes de crime dantesques. Les quatorze accusés présents ont pu auparavant exposer rapidement leur position, et douze d’entre eux se sont dits partiellement ou totalement innocents, l’un renonçant à prendre la parole. Seul Salah Abdeslam a revendiqué un acte politique. « On a attaqué la France, visé la population, des civils, mais en réalité on n’a rien de personnel envers ces gens-là. » On a vu quelques victimes pleurer à l’évocation des faits, entendu d’autres murmurer entre leurs dents « salopard » ou « porc » lorsque Salah Abdeslam s’est levé. Rien n’a encore vraiment débuté mais pourtant, quelques-uns des 300 avocats de parties civiles, poussés par le lourd ressentiment éprouvé depuis six ans par leurs clients, ont déjà esquissé une offensive. Ils voudraient une sorte de procès dans le procès destiné à envoyer symboliquement dans le box deux nouveaux accusés : les États français et belge, soupçonnés, à travers les supposés échecs de leurs services de sécurité, d’avoir échoué à prévenir les attaques.

On a le sentiment qu’on n’a pas véritablement recherché Abaaoud, non ? Me Gérard Chemla, avocat de parties civiles, à la juge antiterroriste belge Isabelle Panou

Ce procès en « failles », recherche dans l’absolu chimérique d’une situation où le renseignement et la police déjoueraient mécaniquement tout projet criminel, est progressivement devenu une constante du sujet terroriste, et pas seulement en France.