Mondial au Qatar : zéro boycott, gros gains, zéro respect

Si seulement elle montait, si seulement elle pouvait revenir, comme toujours. La Fifa et le Qatar comptent sur elle pour balayer ce cortège de scandales, les fantômes de milliers de miséreux morts en bâtissant les stades (lire l’épisode 1, « Au Qatar, Amnesty la met au fonds »), les probables intrigues de corruption qui ont offert le Mondial à Doha (lire l’épisode 2, « Qatar, le monde au Doha et à l’œil »), l’arnaque de la Coupe du monde « zéro carbone » (lire l’épisode 3, « Écologie : le Mondial simule »). Elle, c’est la fièvre du football, une passion planétaire dévorante, au point d’avoir attiré un humain sur deux devant le spectacle en 2018, selon les calculs de la Fifa. En Afrique et surtout en Amérique latine, c’est une religion, on disperse les cendres des défunts sur des pelouses de stades, on dresse des autels pour le culte de Maradona… Boycotter un Mondial – à la maison ou sur un autre continent – y est totalement impensable.



En Europe, cette passion est à peine plus tiède chez les Latins mais se situe quand même deux degrés en-dessous en France. Pas d’Église Michel Platini, pas d’enterrement en maillot, mais le foot y est néanmoins, et de loin, le premier sport pratiqué : plus de 2 millions de licenciés. Les Bleus sont champions du monde en titre, avec dans leurs rangs des gamins de banlieue comme Kylian Mbappé, ce qui alimente le mythe éternel du football qui pulvériserait les discriminations, les préjugés, les fractures sociales. Et depuis 1998 et sa première équipe de France victorieuse « black-blanc-beur », les femmes et les classes moyennes-supérieures qui regardaient avec mépris les supporters se sont converties. Écartant l’idée du boycott tout juste effleurée ces derniers mois, la nation semble donc tentée de se reprendre au jeu.

Les préparatifs d’une équipe de télévision au stade Al-Thumama, à Doha, au Qatar, le 14 novembre — Photo Qian Jun/ATP/SPP/Sipa.

L’Équipe a d’ailleurs annoncé la couleur dès son édition du 24 septembre dernier. Dans un éditorial intitulé « Mission d’information », le directeur de la rédaction Jérôme Cazadieu a balayé toute idée de boycott, écrivant : « La mission d’un média est de se rendre sur tous les terrains afin de témoigner de la réalité, ce que nous ferons au Qatar. » Prenant soin d’ajouter : « Nous n’avons pas attendu la Coupe du monde pour enquêter. » C’est vrai, le journal a publié nombre d’articles sur les travailleurs exploités ou les manœuvres supposées de corruption. Dernièrement encore, il a consacré plusieurs pages aux intrigues du président qatari du PSG,