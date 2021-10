Sondages partout, justesse nulle part

Jean-Daniel Lévy n’en finit pas de courir d’un plateau télé à un autre. Distribuant ses analyses devant un maximum de micros et caméras, le directeur du département « Politique et opinion » de l’institut Harris Interactive commente un sondage qui fait beaucoup parler en ce début octobre. À six mois du scrutin présidentiel, le non-candidat Éric Zemmour devance la déjà candidate Marine Le Pen dans les intentions de vote mesurées par l’institut : au premier tour, il totaliserait 17 % des voix, contre 15 % pour la patronne du Rassemblement national (RN). La semaine précédente, le même Jean-Daniel Lévy donnait la tendance sur BFMTV : « Il y a quasiment un phénomène de vases communicants » entre les deux candidats de l’extrême droite. Depuis la rentrée, l’institut publie son baromètre d’intentions de vote à un rythme hebdomadaire dans le magazine Challenges. L’institut a même commencé à tester une candidature Zemmour dès le début de l’été 2021. À l’époque, d’ailleurs, le vote en faveur du polémiste représentait « plutôt un danger pour la droite traditionnelle. […] Il a moins de prise sur l’électorat de Marine Le Pen », assurait alors Jean-Daniel Lévy. L’inverse de ses commentaires trois mois plus tard.

Que s’est-il passé pour que « les courbes se croisent » ? L’expression, quasi galvaudée, illustre la course de petits chevaux qui s’empare de la sphère médiatique à chaque nouveau scrutin, en particulier présidentiel, marqué par une très forte personnalisation.