Mais, mais, mais, mais, mais… à force, ne serait-on pas au mois de mai ? Quelques indices, des tentatives de rayons de soleil, des cui-cui et, alors que retentit la mensuelle sirène, la livraison des « Dessous des “Jours” ». C’est parti !

Une opération qui pique un peu… Wuambushu de son petit nom (« reprise » en mahorais), cette opération présentée par le ministère de l’Intérieur comme une « opération d’ordre public » contre des « réseaux criminels » a commencé à Mayotte le 24 avril. La nouvelle série des Jours lui est consacrée. Il s’agit en fait d’une expulsion massive de sans-papiers qui vivent pour beaucoup dans des bidonvilles. Le 101e département français est en effet celui dont on expulse le plus : parmi ses plus de 310 000 habitants, la moitié n’aurait pas la nationalité française. Mais, un peu plus d’une semaine après le début de l’opération, le bilan est déjà contesté et contestable, ainsi qu’on a pu le lire dans l’épisode 2 d’Opération Wuambushu, une série de Cyril Castelliti et Louis Witter.

Que s’est-il passé le mercredi 12 octobre 2022 à L’Escarène ? Cette nuit-là, dans ce petit village de l’arrière-pays niçois, Jérémy Dasylva, 39 ans, est passé à tabac dans des circonstances floues. Il meurt à l’hôpital deux jours plus tard. Lynchage raciste ? Règlement de comptes ? Complot ? On a tout entendu et aujourd’hui encore, cinq personnes sont en détention dans le cadre de l’enquête. Dans Cette nuit-là, à L’Escarène, nouvelle série signée Clara Menais et photographiée par Laurent Carré, Les Jours retournent au village pour sonder les traces laissées par ce drame.

« Les Jours » vous recommandent cette série… Vous aimez La fête du stream ? Les Jours vous conseillent de lire la mini-série « Sous les recommandations », car oui, elles sont devenues un dogme pour les utilisateurs des plateformes de streaming musical. Sur Spotify, 62 % des personnes estiment même que les algorithmes de recommandation sont leur première source de découverte de la musique. Mais les recommandations façonnent-elles nos écoutes ? Nous enferment-elles dans un petit bocal musical où l’on tourne en rond sur les mêmes morceaux ? Sophian Fanen a mené l’enquête et c’est étonnant.

Ah, mais il faut s’abonner ?! Telle est l’exclamation qui vient de sortir de votre bouche, tandis qu’alléché·e, vous avez cliqué sur un des liens menant vers une des nouvelles séries que nous venons de vous présenter. Eh bien oui, il faut. Pas pour enrichir les actionnaires – chez Les Jours, les principaux actionnaires, ce sont les abonné·e·s et les journalistes fondateur·rice·s. Pas pour faire plaisir aux annonceurs – chez Les Jours, il n’y a pas de pub. Mais pour continuer à faire du journalisme de qualité, innovant et indépendant. Seul·e·s vous pouvez nous le garantir.

Aux généreuses donatrices, aux généreux donateurs. Pour soutenir Les Jours, on peut aussi faire un don et ce don, youpi, est remboursé à 66 % sur vos impôts. D’ailleurs, les gentilles et gentils donatrices et donateurs de 2022, pour déclarer votre don aux Jours, c’est à la case 7UF de votre déclaration.

Youpi. Samis pour la vie, la série de Lena Bjurström et Thomas Dévényi (à la photo), est en finale pour le European Press Prize dont le lauréat sera connu à la fin du mois. En attendant, on enfile sa doudoune pour (re)lire les huit épisodes de cette enquête unique auprès du dernier peuple autochtone d’Europe qui, au-delà du cercle polaire, lutte pour sa survie.

Les titres auxquels vous avez échappé. Pour notre enquête sur le marigot des sondages concernant le plat préféré des Français passé du couscous au poulet-frites, il y a eu compétition de titres. « On nous prend pour des quiches », « Le plat préféré des Français, du flan », « “Les Jours” mettent les pieds dans le plat préféré des Français », « Le poulet-frites en a gros sur la patate »… Jusqu’à ce que vienne la lumière : « Et mon cul, c’est du poulet-frites ? », indéniablement le meilleur titre des Jours en avril, voire le meilleur titre de l’ensemble de la presse au niveau mondial.



Les titres auxquels vous n’avez pas échappé. « Macron et le Ku Klux Klang », bizarrement, n’a pas été retenu pour décrire l’avalanche casserolière que subit le président de la République pour un nouvel épisode d’In bed with Macron, mais tout simplement « Macron passe à la casserole ». Simple et de bon goût (enfin, meilleur que la première idée).