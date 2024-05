Sur « Les Jours », un incroyable mai vrai

Premier jour du mois, midi, et voici venu le traditionnel rendez-vous des « Dessous des “Jours” », le meilleur moyen de regarder par le trou de la serrure des Jours et de connaître tous les secrets de la rédaction. Ce mois-ci, nouvelle recrue, nouvelle newsletter, nouveau livre… Les Jours font (enfin) bourgeonner le printemps !



Si vous avez raté le début. Les Jours pistent les disparus volontaires, ces 4 000 à 5 000 adultes (souvent des hommes) qui décident, du jour au lendemain, d’abandonner femme, mari, enfants… Mais pour quelle raison ? Et dans quel but ? Catherine Mallaval et Mathieu Nocent tentent de résoudre l’énigme et de débunker les idées reçues (spoiler : le disparu volontaire est rarement les doigts de pied en éventail sur une plage des Maldives). Déjà quatre épisodes publiés et le premier est ici.

Scrountch, scrountch, scrountch… Mais qu’est-ce donc que ce bruit de grignotage qui résonne dans vos oreilles depuis vendredi ? « Scrountch », la nouvelle newsletter des Jours, bien sûr ! Promis lors de notre campagne du début d’année, le nouvel objet éditorial des Jours est conçu pour se dévorer en une bouchée… « Scrountch » ! Chaque semaine, recevez notre billet d’humeur (parce que Les Jours ont toujours quelque chose à dire), des brèves enlevées, des rubriques récurrentes… et une surprise pour conclure votre lecture. C’est tout nouveau, tout chaud et c’est en accès libre, alors inscrivez-vous ici et mangez-nous tout cru !

Mais qui es-tu, Héléna Vivant ? C’est la dernière recrue des Jours, notre nouvelle responsable marketing. Nous ne sommes pas peu fiers d’avoir piqué Héléna Vivant à la concurrence : passée par Canal+ et Lagardère News, elle a souhaité rejoindre une rédaction indépendante. Héléna est chargée de faire découvrir Les Jours au plus grand nombre, de fidéliser les actuels jouristes et d’améliorer la lisibilité des offres de votre média préféré. Pour lui envoyer vos vœux de bienvenue, c’est par ici !

Savez-vous ce qu’Héléna préfère dans la vie ? Outre le sport, le cinéma et les restos, c’est aux abonnements qu’Héléna est accro. Et si vous lui faisiez plaisir en devenant jouriste pour 1 euro le premier mois ?



Déjà jouriste ? Héléna adore aussi les parrainages, alors ravissez-la, faites découvrir Les Jours à votre entourage !



Si vous avez fait un faux départ. Au cas où ça vous aurait échappé, Paris accueille les Jeux olympiques et paralympiques cet été. L’occasion de faire rayonner notre beau pays aux yeux du monde entier, bien sûr, et pour cela de dépenser un maximum d’argent public, de rameuter mécènes et philanthropes… et d’entuber les petites entreprises ? Le 9 avril, Sylvain Boyer, le créateur du logo des Jeux, portait plainte pour « favoritisme », « trafic d’influence », « recel » et « contrefaçon ». Visés, le comité d’organisation des JO… et derrière lui Havas ! Les Jours se lancent dans la course avec Nicolas Cori.

Faisons Amy Amy. Le 9 avril paraissait en librairie le dixième livre des Jours : Amy pour la vie (Novice), une plongée en douceur dans la vie tragique d’Amy Winehouse. Adapté de la série des Jours, ce joli livre de Sophian Fanen va au-delà de l’addiction, de la cruauté du star-system et des injustices qu’a vécues la chanteuse britannique pour rendre hommage à la compositrice, la musicienne, la parolière. Une lecture réaliste mais apaisée, à rebours de la violence du monde et de certains personnages outranciers (tel le patron du bar Culture rapide qui accueillait le lancement du livre la semaine dernière à Paris et qui péta un inexplicable plomb : on est tous partis pour se replier dans l’aimable librairie voisine, Le genre urbain). Pour commander votre exemplaire, c’est par ici !

À vos rixes et périls. Le 4 avril, Shamseddine, 15 ans, est battu à mort près de son collège. L’adolescent est décédé à Viry-Châtillon, en Essonne, département français le plus touché par le phénomène des rixes de jeunes. Sur les quatre premiers mois de l’année, 30 % s’y sont déroulées. Et avant Shamseddine, six ados y ont succombé depuis 2021. La ligne de bus 402 traverse ces lieux : Pierre Bafoil a pris son ticket pour tenter de comprendre ce qui se passe en Essonne, dans la série Gosses de rixes.

Si on vous a complètement paumés… Sachez qu’il y aura toujours plus perdus que vous. Comme ces quatre enfants qui se trouvaient il y a tout juste un an, le 1er mai 2023, dans le vol HK2803 au-dessus de l’Amazonie colombienne. Jusqu’au crash. Et alors… La suite dans la nouvelle série des Jours : Perdus dans la jungle, signée William Ralston et illustrée par Rôjer !



Les titres auxquels vous avez échappé. Les Jours se sont bien creusé la tête ce mois-ci, pour vous offrir des « Le pluralisme, un travail de pros » ou des « Éoliennes : un débat qui sent le souffle »… Tant et si bien que nous avons dû laisser de côté d’autres titres. Que faire d’« Elvis versa », maintenant que la loi sur le clonage vocal est adoptée au Tennessee ? Parlerons-nous d’une commission TNT « tombée au champ de Bataillon », une fois celle-ci achevée et son président oublié ? Trouverons-nous les Jeux « pas JO JO » ou même « barJO » ? Le mystère reste entier… jusqu’au mois prochain.



À la prochaine, e-bisou !