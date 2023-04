Côte de bœuf ou magret ? Blanquette ou couscous ? C’est une sacrée tarte à la crème qu’on nous sert et ressert, suscitant des « oh ! », des « ah bon ? », voire des « mais non, c’est pas ce que j’aime moi ! ». C’est ce que l’un des pontes de l’Institut français d’opinion publique (Ifop), Jérôme Fourquet, appelle « un marronnier sondagique et médiatique » qui, réglé comme une horloge, établit chaque année le top du top des plats préférés des Français et Françaises. Sérieux ou foireux ? Pourquoi un tel appétit pour ce classement ? L’affaire est moins innocente qu’il n’y paraît quand le couscous, une traditionnelle raclette ou un iconique vieux steak-frites se battent en politique. Elle peut aussi mettre le feu quand on découvre les sourcils en accent circonflexe que le dernier grand kif des Français serait… le poulet-frites.

Juin 2022 : « Surprise, ce n’est plus le couscous », claironne Femme Actuelle. Même étonnement dans Télé-Loisirs : « Grande surprise, le couscous n’est que quatrième ! » Pourquoi un tel émoi ? Le 28 juin, la chaîne C8 a diffusé en prime time une émission intitulée Les 10 plats préférés, le classement des Français, donnant le poulet-frites gagnant sur un couscous en quatrième position, selon un sondage de l’institut CSA, dûment remercié au générique. Logique, nous avons voulu en savoir davantage. Contacté, CSA nous a renvoyé à notre couscoussier en ces termes : « Malheureusement, l’étude que vous recherchez n’a pas été réalisée par notre institut. » Après envoi d’articles consacrés (parfois des mois après) audit sondage dans lequel l’institut est clairement cité : silence radio. De la flûte, ce classement ? Un Watergate dans la grande marmite à sonder les soubresauts amoureux de nos estomacs ? C8 a-t-elle fait elle-même sa tambouille ? C8 : « La personne adéquate va vous répondre. » Réponse de la personne adéquate : « Navrée, je n’ai pas la réponse à votre question. » De guerre lasse, on s’est tournés vers la boîte de production de l’émission, Oletta Productions : « C’était un sondage auprès de 2 000 personnes concernant vingt plats. […] Nous avions reçu un mail de la part de l’institut CSA […]. C’est étrange qu’il vous assure que non... » Bizarre, oui. Surtout quand on découvre que depuis le mitan des années 2000, ces classements battent leur plein, se répandant sans cachotterie dans les médias.

Chaque année, un nouveau sondage prétend détenir la vérité sur le plat préféré des Français, qui peut devenir un argument électoral

Janvier 2006. Roulement de tambour, « sondage exclusif » : une étude réalisée par la Sofres pour le magazine