​ «Tu as vu ce super article ? Tu savais pour Tom Hanks ? Et c’est quoi, déjà, le numéro vert ? » Avec cette épidémie inédite qui fait tousser la planète entière, Les Jours ont estimé crucial de lancer ce « Journal de quarantaine », fil rouge d’informations en accès libre sélectionnées par notre rédaction et qui prend sa place au sein de notre nouvelle série En quarantaine.

Vendredi 13 mars

Nouvelles mesures. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits, a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe sur TF1. Adieu théâtres, cinémas, mariages et soirées disco. Et le musée du Louvre itou, « jusqu’à nouvel ordre ».

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? Plutôt appeler son médecin que le 15, réservé aux détresses respiratoires.



Dernières annulations. Les opérations de porte-à-porte prévues vendredi par l’équipe de campagne d’Agnès Buzyn, candidate LREM à la mairie de Paris (à retrouver dans notre série municipale Sur la vie de mon maire). La présence du public dans l’émission de Cyril Hanouna sur C8 à partir de lundi et celle de Pierre Ménès dans le Canal Football Club sur Canal+ (il sera en duplex).



Ah ben d’accord. Un graphique animé pour comprendre l’évolution du coronavirus de par le monde (hors Chine).



Combien de temps se laver les mains ? Le temps de chanter L’Internationale, pour le Parti communiste français, ou I Will Survive, pour Gloria Gaynor.



Le tuto. Le Cned – centre national d’enseignement à distance – fournit un tuto vidéo sur la façon dont se déroulent ses cours, du CP à la terminale.



Dernier pango à Paris. D’une chauve-souris à une épidémie en passant par un pangolin dégusté à Wuhan, suivez notre guide Cécile Cazenave vers La fin du monde.

Mieux vivre votre coronavirus. Le site de l’Urssaf explique comment réclamer le report de ses cotisations annoncé par Emmanuel Macron.

Que lire en milieu confiné ? Station Eleven, de la romancière canadienne Emily St. John Mandel, qui se déroule « dans un monde où la civilisation s’est effondrée suite à une pandémie foudroyante » (Rivages, 2018).

Bottin mondain du virus. Sophie Trudeau (journaliste canadienne et épouse de Premier ministre), Tom Hanks (acteur américain), Rudy Gobert (basketteur français).

La bonne planque. La station spatiale internationale où se trouvent actuellement les astronautes Andrew Morgan, Oleg Skripochka et Jessica Meir. Profitez.

La question sans réponse. Qu’y aura-t-il à lire dans L’Équipe quand toutes les compétitions sportives auront été annulées ?