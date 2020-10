Trump compte sur une victoire par chaos

Ce lundi 19 octobre, à quinze jours de l’élection présidentielle qui doit départager Donald Trump de Joe Biden, la Cour suprême des États-Unis s’est de nouveau invitée dans la campagne électorale. Dans une décision lapidaire et non motivée de quatre lignes, la Cour – en effectif réduit à huit juges dans l’attente de la confirmation par le Sénat de la nomination présidentielle d’Amy Coney Barrett (lire l’épisode 22, « Amy Coney Barrett, garantie avec conservateurs ») – a refusé d’accepter le recours déposé par le parti républicain de Pennsylvanie. Il visait à faire interrompre, le temps d’une étude sur le fond, l’extension du délai de réception des bulletins par correspondance à trois jours après l’élection, qui avait été octroyée par la Cour suprême de l’État. Pour accorder ce recours suspensif, la Cour suprême avait besoin de cinq juges. Or le juge en chef conservateur John Roberts, confirmant sa volonté de jouer le rôle de pivot modérateur (lire l’épisode 13, « Intrigues à la Cour suprême américaine »), a rejoint les trois progressistes (Stephen Breyer, Sonia Sotomayor et Elena Kagan, nommés par les démocrates Bill Clinton et Barack Obama). Mais la décision précise que les quatre autres juges (conservateurs), dont les deux désignés par Donald Trump – Brett Kavanaugh et Neil Gorsuch – auraient, eux, accordé ce recours aux républicains. Cela souligne à quel point la probable confirmation d’Amy Coney Barrett, qui a explicitement refusé de se récuser de possibles contentieux électoraux concernant le président Trump, pourrait influencer de façon déterminante l’élection à venir.



Mais cette controverse en Pennsylvanie vient aussi rappeler la mosaïque impressionniste des différentes modalités de vote pour les citoyens des cinquante États de l’Union. Car, à la différence de la France et des grandes démocraties industrialisées, les États-Uniens ne votent pas directement pour leur chef de l’exécutif mais État par État pour un nombre prédéterminé de grands électeurs, qui sera octroyé intégralement au candidat arrivé en tête dans l’État (sauf dans le Nebraska et le Maine, qui utilisent une part de proportionnelle). Et il reviendra ensuite à ces 538 grands électeurs de départager Donald Trump de Joe Biden, sans d’ailleurs – première inégalité frappante – que tous les États les obligent à voter pour le candidat qu’ils se sont engagés à choisir auprès des votants. Si 34 États sur 50 ont désormais des lois contraignant les « faithless electors » (les « grands électeurs renégats ») – mais sans nécessairement les punir d’amende ou de prison – , 16 les laissent encore libres de leur choix, dont la Pennsylvanie, État décisif en 2016 par sa bascule inattendue d’Hillary Clinton vers Donald Trump.

