Sortez du véhicule doucement !

À Saint-Avold (Moselle)

Elle est dans les starting-blocks. Élodie Sarrut, 23 ans, ne peut s’empêcher de jeter fébrilement un œil sur son smartphone et l’état de son compte en banque. C’est aujourd’hui que doivent être virés les 3 000 euros du microcrédit contracté auprès de la Banque postale, à 6 % de taux d’intérêt sur vingt-quatre mois. Avec ses 1 500 euros d’économies personnelles, une petite fortune accumulée de haute lutte, la somme sera immédiatement investie dans la Ford Fiesta 5 qu’un ami de sa mère lui vend à Saint-Avold, en Moselle. Elle a mis six mois à dénicher cette occasion à bon prix, plusieurs semaines à monter le dossier de financement grâce à sa conseillère de Wimoov, une association nationale spécialisée dans l’accompagnement à la mobilité des publics précaires. Si tout se passe comme prévu, la jeune femme aux longs cheveux châtains ne sera enfin plus obligée de marcher seule dans la nuit noire, pendant parfois plus d’une heure, pour aller travailler. Ce qu’elle accomplit, comme un soldat monte au front, depuis ses 17 ans.



C’est sa ténacité qui va peut-être lui permettre de s’extraire du sort des douze millions de Français qui rencontrent des difficultés quotidiennes pour se déplacer et plus encore lorsqu’ils sont pauvres. Cette inéquité a été mesurée en 2020 par le premier « baromètre des mobilités du quotidien », une enquête nationale sur plus de 4 000 personnes, initiée conjointement par Wimoov et la fondation Nicolas Hulot.