Le coronavirus se donne-t-il vraiment en spectacle ?

Ça fait bizarre d’être d’accord avec Xavier Bertrand, mais 2020 est définitivement une année pleine de surprises. Le président (ex-Les Républicains) du conseil régional des Hauts-de-France s’exprimait sur Europe 1 ce lundi matin, quelques jours après la décision du gouvernement Castex de laisser les salles de spectacle et les cinémas fermés jusqu’à nouvel ordre, en raison de la stagnation de l’épidémie de coronavirus : « Dans un TGV, il y a 600 personnes assises les unes à côté des autres, disait-il. Dans un théâtre, un cinéma, il est possible de laisser un siège entre deux personnes. Pourquoi les fermer ? Le gouvernement doit être transparent et publier les avis scientifiques qui leur ont permis de prendre ces décisions. » C’est le point central. Sur quel savoir scientifique s’appuient le Conseil scientifique et le gouvernement pour garder les lieux de culture clos, plongeant dans l’incompréhension un secteur qui a passé l’année à s’adapter encore et encore aux différents protocoles sanitaires (lire l’épisode 1, « Les Trans Musicales remettent le son ») ?

Il y aura peut-être des réponses dans l’étude dite « ComCor », menée par l’Institut Pasteur et consacrée aux lieux de contamination, qui pourrait être publiée dans les prochains jours et doit notamment se pencher sur les cinémas et autres lieux de culture.