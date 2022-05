Mrrrwwwouinnnnnnnnnn… Mais oui, c’est la sirène, comme chaque premier mercredi du mois. Moins bruyante – quoique – pour l’accompagner, voici la livraison mensuelle des « Dessous des “Jours” », la newsletter qui vous donne les dernières nouvelles de votre rédaction préférée.



Tour (c’est reparti pour un). C’est la dernière-née de nos séries : Troisième tour, comme son nom l’indique, se penche sur la course aux législatives, gros enjeu pour les trois familles sorties de l’élection présidentielle, à savoir la majorité LREM, le Rassemblement national et la gauche. C’est celle-ci qui entame Troisième tour avec un vaudeville où claquent les portes, où d’anciens amants cohabitent dans des placards en compagnie de squelettes : l’union de la gauche et des écologistes autour de La France insoumise. À lire ici, le premier épisode signé Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts et le deuxième, par Nicolas Cori, sur le point d’achoppement entre partis de gauche, l’Europe.

Elle est apparue un certain 10 avril pour se terminer après un certain 24 avril et elle se prolonge dans la nouvelle série Troisième tour : Voie de barrage nous a fait vivre l’entre-deux-tours depuis un récit en direct du premier tour jusqu’au deuxième. Douze épisodes au total en deux semaines (belle perf !), depuis comment Zemmour a ciblé le vote de la communauté juive jusqu’aux hésitations des Insoumis en passant par le débat de l’entre-deux-tours, sans oublier l’analyse du vote des Français.

Reprendre une activité normale. L’intense activité politique de ces dernières semaines a repoussé la publication de plusieurs épisodes de nos séries mais, rassurez-vous, elles reviennent : L’arnaque, elle est vite répandue, J’ai pollué près de chez vous, Conspiration, Prendre la mer ou encore Affaires déclassées sont bientôt de retour… Et c’est sans compter plusieurs nouvelles séries qui arrivent dans les prochaines semaines et dont voici quelques indices : frigo, tribunal, rennes et soutanes.

Du papier sur « Les Jours ». Cochez votre mercredi 11 mai d’un rouge sang : c’est ce jour-là que sort en librairie le livre Scènes de crime, adapté de la série La science du crime, signée de Catherine Mallaval et Mathieu Nocent. Publié par Flammarion et Les Jours, Scènes de crime se place dans les pas des enquêteurs de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) pour raconter de l’intérieur les plus grandes enquêtes sur des meurtres que la science a aidé à résoudre. Il y a des mouches, il y a des algues, il y a du poison et il y a du sang.

