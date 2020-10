Emmanuel Macron ne « panique » pas, il n’a pas perdu « le contrôle de l’épidémie » de Covid-19. Mais, comme il faut bien « en reprendre pleinement le contrôle », le président de la République a décidé en catastrophe ce mercredi de rétablir l’état d’urgence sanitaire dès samedi et de l’inaugurer par une nouvelle mesure de privation de liberté : un couvre-feu de 21 heures à 6 heures jusqu’à, au moins, le 1er décembre en Île-de-France et dans huit métropoles (Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Étienne). Lors de son intervention télévisée mercredi soir, le chef de l’État a justifié ces décision en faisant appel au « bon sens » des Français et s’est défendu de les « infantiliser ». Mais, a-t-il expliqué, la principale cause de l’arrivée de cette « deuxième vague » – ou de nouvelle vague, préfère-t-on dire aux Jours – , qui risque de submerger les services de réanimation, ce sont les « soirées festives privées », les « anniversaires » et les « parties » (oui, il a bien dit « les parties », pensait-il aux « surpat’ » de sa jeunesse pourtant pas si lointaine ?) dans lesquelles nous nous vautrons depuis des semaines, sans penser à la menace du virus.

Cette petite musique, « c’est la faute aux Français qui s’amusent », on l’entendait monter depuis plusieurs jours de la part du gouvernement. Lundi sur France Info, le Premier ministre Jean Castex expliquait que le problème, c’était qu’après le déconfinement (dont il était en charge avant Matignon, rappelons-le) étaient « arrivées les vacances » et alors, « les Français » avaient « collectivement considéré que ce virus avait disparu » et « était derrière nous ». Du coup, on va le payer. Emmanuel Macron ne s’en est – presque – pas caché.