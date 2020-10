Journal de couvre-feu #2

«Si, 135 balles parce que je suis sorti promener mon pangolin à 21 h 05, je te jure ! » « Mais attends, c’est vendredi à minuit ou samedi à 0 heure que ça commence ? » Décidément, on n’en sort pas, de cette épidémie de coronavirus et les questions qu’elle pose se multiplient à la vitesse d’un Covid-19 au galop. Sur Les Jours, il y a eu Le journal de quarantaine, puis Le journal déconfiné, voici, logique, Le journal de couvre-feu, le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction.

Jeudi 22 octobre

38. Du fait de l’aggravation de l’épidémie de Covid-19 sur tout le territoire français, le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi au cours d’une conférence de presse l’extension, à partir de demain minuit, du couvre-feu à 38 nouveaux départements hexagonaux. Sont concernés (attention, c’est parti) : l’Ain, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Ariège, l’Aube, l’Aveyron, le Bas-Rhin, le Calvados, la Corse du Sud, la Côte-d’Or, la Drôme, le Gard, la Haute-Corse, la Haute-Loire, la Haute- Savoie, la Haute-Vienne, les Hautes-Alpes, les Hautes-Pyrénées, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, le Jura, le Loiret, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Puy de Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, la Saône-et-Loire, la Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var et le Vaucluse. Ouf, presque tout le monde est là. Mais n’oublions qu’à cette liste s’ajoute le territoire de Polynésie, dans le Pacifique.

46 000 000. Avec les départements et métropoles déjà placés sous-couvre feu vendredi dernier, cela veut dire que 46 millions de Français devront, à partir de samedi prochain, être chez eux de 21 heures à 6 heures, sauf s’ils doivent travailler ou aider un proche. Les exemptions doivent faire l’objet d’une attestation, à télécharger ici sur le site du ministère de l’Intérieur. Et d’ailleurs, Les Jours en fourniront une à notre spécialiste des États-Unis Corentin Sellin qui sera, le mercredi 28 octobre prochain à partir de 21 heures, en direct de la rédaction pour un live vidéo consacré à l’élection américaine et diffusé sur notre page Facebook.

Une appli chasse l’autre. Adieu StopCovid (qui n’était pas « un échec », mais « n’avait juste pas fonctionné », dixit Emmanuel Macron, à lire dans l’épisode 1), vive TousAntiCovid ! Le gouvernement a lancé ce jeudi une nouvelle application destinée à tracer les cas de coronavirus. Aucun changement de fond par rapport à la précédente (dont on vous disait le plus grand mal ici) : elle fonctionne toujours par Bluetooth, utilise le même protocole de traçage et les mêmes critères de contact (être à un mètre d’un autre téléphone allumé pendant quinze minutes). Seule différence, outre le nom, elle comporte des informations sur l’épidémie. Vous pouvez vous la procurer ici, comme l’a fait Jean Castex. Le Premier ministre, qui avait fait rire en avouant fin septembre ne pas disposer de StopCovid sur son téléphone, a dit cette fois-ci : « Je vous invite tous à télécharger cette nouvelle application, comme je l’ai fait moi-même. » Le gouvernement classe désormais l’appli parmi les gestes barrières au même titre que l’arrêt des bisous.

Petites aides. Le cinéma et les théâtres n’ont pas été autorisés à déroger au couvre-feu (en permettant aux spectateurs d’utiliser leur billet comme attestation pour rentrer un peu plus tard chez eux, comme cela était proposé par les exploitants), mais ils vont recevoir des aides publiques. Au cours de la même conférence de presse, ce jeudi, Roselyne Bachelot a annoncé que le gouvernement allait injecter 115 millions d’aides pour le spectacle vivant et la culture. Une partie ira aux exploitants, l’autre partie aux auteurs, a précisé la ministre de la Culture.

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

En Europe aussi. Partout en Europe des nouvelles mesures de restriction de déplacement sont prises. Depuis ce jeudi matin, un confinement de quinze jours est entré vigueur en Irlande et la plupart des commerces ont été fermés en République tchèque. À partir de jeudi ce soir, les habitants de Lombardie et de la Campanie (deux régions d’Italie les plus touchées par la résurgence de l’épidémie) auront interdiction de sortir de chez eux de 23 heures à 5 heures. C’est le début d’un couvre-feu qui est prévu pour durer au moins trois semaines. Vendredi, trois municipalités du nord du Portugal (Felgueiras, Lousada et Paços de Ferreira) seront reconfinées pour une courte période (jusqu’au 3 novembre).

Première malade. Sophie Wilmès est depuis mercredi à l’hôpital en soins intensifs. L’ex-Première ministre belge et actuelle ministre des Affaires étrangères avait annoncé samedi sa contamination au Covid-19, probablement au sein de son cercle familial, et s’était placée dans la foulée en quarantaine. Son porte-parole, Steve Detry, a assuré que son état était « stable » et qu’il ne fallait pas être « alarmiste ».

