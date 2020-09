Tout est résumé là, dans ce cartouche d’acier brossé, un genre d’eau-forte représentant la figure du père. « Studio Jean-Luc Lagardère », est-il écrit sur la gravure apposée à l’entrée du centre névralgique de la station, celui où Europe 1 fait son antenne, sise au quatrième étage de l’immeuble de Lagardère News. Le bâtiment abrite ce qu’il reste de médias dans le groupe : celle qui ne s’appelle plus « Europe n°1 » depuis des lustres, l’influent Journal du Dimanche, l’écrin à puissants qu’est toujours Paris Match, RFM, Virgin Radio. L’élégante bâtisse blanche en bord de Seine, à Paris, s’appelle « Le Jade » – comme l’épouse d’Arnaud, mais c’est un hasard. Elle a hébergé Canal+ du temps de son âge d’or, quand il en était un solide actionnaire mais c’est bien fini. Ça aussi, Arnaud Lagardère l’a bazardé. Le groupe que lui a transmis son père à sa mort en 2003, il l’a peu à peu ratiboisé, vendant chacune des branches une à une. Au point de lui faire perdre la moitié de sa valeur en quinze ans, au point qu’Arnaud Lagardère s’est aujourd’hui, et tout seul comme un grand, mis à la merci de deux des plus grands prédateurs du capitalisme français, Bernard Arnault et Vincent Bolloré, entrés récemment dans le groupe – le premier pour lui sauver la mise, le second pour y faire son nid. Et les deux avec le même objectif de déchiqueter les restes de l’empire Lagardère.



Bernard Arnault, paraît-il, verrait bien le JDD tomber dans son escarcelle siglée LVMH et remplacer l’édition du dimanche du Parisien, qu’il possède déjà. Quand à Vincent Bolloré, il se dit qu’il qualifie Europe 1 de « diamant ». Sûr que Louis de Raguenel, venu de Valeurs actuelles pour prendre la tête du service politique de la station, ne déparerait pas dans le collier de médias de Vincent Bolloré, où brille déjà de mille feux ultraconservateurs et populistes la chaîne d’info CNews. L’annonce du transfert, révélé vendredi dernier par Les Jours, est un événement considérable à Europe 1 où, unanimes, les salariés ont immédiatement sorti les herses.