Je suis un bébé requin, un bébé Les Républicains

La jeunesse avec Pécresse : pour se réunir chez la seule femme de droite candidate à la présidentielle, des lycéens ont arraché la permission de minuit, des étudiants quasi-ministres ont coché le rendez-vous trois fois sur leurs quatre agendas, des trentenaires stylés ont sorti leurs plus beaux blazers – au fil de la campagne, on a vu des costumes de mariage participer à des réunions Zoom. Quarante jeunes supporters se retrouvent au quartier général de « Valérie » près de la gare Saint-Lazare, à Paris. Ils l’encouragent à distance dans le débat qui se tient sur CNews. Applaudissements pour elle. Aucune vacherie pour ses quatre concurrents. Dans l’arrière-salle, une cellule geek « cut » les images et « push » sur les réseaux sociaux. La soirée s’écoule en pizzas, bouteilles de 1664 et côte du Rhône. En double écran, quelques-uns assument leur double passion, Pécresse et le foot. Une fille en long manteau de feutre apparaît. « Je suis journaliste pour deux médias, et j’aimerais filmer les coulisses de la soirée, ça vous va ? Je fais pareil pour tous les candidats. » Elle court dans les couloirs. Rassurante : « Ne vous inquiétez pas, je vote Pécresse. »

La campagne pour la présidence des Jeunes LR m’a beaucoup appris. Par contre, je ne m’attendais pas à une telle violence… Théo Michel, 27 ans, secrétaire général des Jeunes Républicains

Le scrutin fatidique s’est ouvert ce mercredi matin, réservé aux 139 918 membres des Républicains. Vote en ligne. Pas de fraude attendue. Les résultats seront proclamés jeudi après-midi et, au besoin, un second tour sera organisé. Samedi 4 décembre à 14 h 30, on saura qui représentera la droite à la présidentielle de 2022.