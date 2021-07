« Conseillère Nocibé, c’était un métier qui faisait rêver »

«La beauté, je suis tombée dedans quand j’étais petite fille », raconte Muriel Vandendriessche, conseillère chez Nocibé depuis vingt-cinq ans. « J’accompagnais régulièrement une femme de ma famille dans un institut de beauté et ça me captivait. À 12 ans, je savais déjà que c’était là que je voulais travailler, au point que j’ai orienté toute ma scolarité vers cet objectif. » CAP d’esthétique, puis bac professionnel en alternance chez Nocibé. Quand elle raconte son parcours, la conseillère et esthéticienne ne cache pas un brin de regrets. « Si on m’avait poussée dans les études, j’aurais pu avoir davantage de cordes à mon arc, me reconvertir plus facilement », dit-elle. Son emploi au magasin d’Armentières, dans le Nord, n’est pourtant pas concerné par le plan social lancé par l’entreprise de parfumerie en janvier dernier (lire l’épisode 1, « Chez Nocibé, un plan social de toute beauté »). « Mais l’annonce subite que Nocibé allait fermer 62 boutiques a touché bien au-delà des salariées concernées par les futurs licenciements », note Véronique Moreau, déléguée CFTC – le syndicat majoritaire dans l’entreprise – et secrétaire du comité social et économique. « Quand on voit que ce plan social a été décidé alors que l’entreprise est toujours largement bénéficiaire, on se demande s’il n’est pas le premier d’une série à venir, et si la vague de fermetures finira par nous emporter nous aussi, dit Muriel. Je crois que je n’ai jamais eu autant conscience de la fragilité de mon emploi. » Et puis la conseillère est fatiguée. Ce métier lui a déjà beaucoup coûté et la nostalgie a pris le pas sur l’enthousiasme de ses débuts.