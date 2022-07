L’huile déserte

Mission impossible : trouver de l’huile. Non, ce n’est pas le dernier-né de la saga mais bien l’histoire vraie qui préoccupe une grande partie de la France ces dernières semaines. Qui aurait pu croire qu’un produit aussi banal de notre alimentation que l’huile de tournesol deviendrait un jour un tel objet de convoitise ? C’est la guerre en Ukraine qui, depuis l’invasion russe le 24 février, a fait de l’huile de tournesol le nouvel or jaune. Parmi les 800 000 tonnes d’huiles végétales consommées en France chaque année, l’huile de tournesol est en effet la plus vendue en supermarché, selon le groupement des professionnels de l’huile Terres Univia. Il y a la vinaigrette, les frites et la cuisson, mais l’huile se glisse aussi dans de nombreux produits transformés : fritures, panés, sauces, pâtes à tarte, viandes marinées, lécithine pour le chocolat, glaces… Les Jours se devaient donc d’aller jusqu’au fond du bidon pour mener l’enquête sur l’huile de tournesol en trois épisodes – promis, il n’y aura pas de gras.

La guerre révèle la dépendance de la France à l’Ukraine, d’où viennent deux tiers des 130 000 tonnes d’huile de tournesol importées chaque année

Depuis que Poutine a déclenché sa guerre en Ukraine, les rayons des supermarchés se sont vidés vitesse grand V, certaines enseignes se contraignant à économiser leurs stocks en appliquant des quotas par client. Le grossiste Metro s’est mis lui aussi à rationner : 50 litres maximum par client. C’est que l’Ukraine et la Russie sont les plus gros exportateurs d’huile de tournesol de la planète, représentant à eux deux 80 % du commerce mondial.