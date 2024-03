Sur « Les Jours », les meilleures révélations de l’année

Le 11 février, Les Jours ont eu 8 ans. Huit ans de journalisme indépendant, huit ans de révélations, huit ans de course à l’abonnement… Comme le dit notre présidente, Isabelle Roberts, « huit ans qu’on court un marathon au rythme d’un 100 mètres ». Un marathon bardé d’obstacles, que nous franchissons un à un, patiemment, et avec nos abonné·e·s à nos côtés, sans qui nous ne sommes rien. Notre campagne d’abonnements s’achève dans deux semaines et nous ne sommes qu’à 33 % de l’objectif de 2 000 abonné·e·s supplémentaires. C’est donc le moment de donner un bon coup de collier !

Ça change la vie parce que notre média ne travaille que sur les grands sujets de notre époque. Et ne mène des enquêtes qu’aux endroits où ça pique. Ce mardi, notre journaliste Pierre Bafoil a révélé dans une interview exclusive la plainte de la militante féministe Anaïs Leleux contre Julien Bayou, son ex-compagnon, pour harcèlement moral et abus de faiblesse. Une prise de parole cruciale pour cette jeune femme et un coup de tonnerre pour Europe Écologie - Les Verts, dont Julien Bayou était secrétaire national, avant d’être élu député en 2022.

« Les Jours » s’intéressent de près aux violences faites aux femmes, sous toutes leurs formes. C’est ce que montrent trois de nos nouvelles séries : Une femme sur six, sur les violences conjugales et la façon dont la justice les traite ; Après le viol, où Jeanne Casez et Louise Vallée enquêtent sur la prise en charge gynécologique des femmes victimes de viols, et Les forcenés anti-IVG, lancée le jour de l’inscription de l’avortement dans la Constitution et qui montre justement que les opposants continuent à s’activer tant et plus.

Ça faisait longtemps mais c’était l’occasion. Pour le 200e épisode de L’empire, toute l’armada de Canal+, CNews et C8 défilait à l’Assemblée nationale face à une commission d’enquête sur l’attribution des fréquences TNT. Pascal Praud, Laurence Ferrari, Serge Nedjar, tous entendus le 29 février dernier… et tous présents dans l’épisode écrit en direct par Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts. Et ce, neuf heures durant ! Rendez-vous désormais les 13 et 14 mars : seront alors auditionnés Vincent Bolloré et Cyril Hanouna. On va encore faire chauffer le live…



Soudain, en énorme, la tronche de deux journalistes des « Jours ». La photo de Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts a fait son apparition sur le plateau de Touche pas à mon poste le 16 février dernier. Parce que voilà, Cyril Hanouna s’est vexé qu’on qualifie ses tenues d’« infâmes nippes ». C’est donc ça, la seule chose qui le choque alors que, depuis huit ans, L’empire enquête sur sa contribution essentielle à la propagation de l’idéologie de Vincent Bolloré. Ce que Loïc Sécheresse interprète comme la patte Bolloré ou plutôt la « papatte » Bolloré sur CNews et C8, renommées dans deux épisodes Chien News et Chien 8.

Et à gauche, au fait ? Voici qu’a démarré, ce dimanche soir, un nouveau portrait enquêté des Jours avec François Ruffin, c’est lui le patron, signé Alexia Eychenne. Avec cette série, nous commençons aussi à loucher vers 2027 et ce qui pourrait bien se passer lors de cette présidentielle tant redoutée. François Ruffin, lui, entame une mue et tente de s’écrire un destin à gauche.

« Les Jours », c'est depuis 2016 un média innovant. Nous avons de nouveaux projets : une page article plus claire, la lecture sonore automatique des épisodes et un mini-Les Jours hebdomadaire.

Des formats innovants, « Les Jours » en ont tenté très récemment. Outre l’épisode écrit en direct pour la commission d’enquête des dirigeants de C8 et de CNews, nous avons organisé un live diffusé sur Facebook et Instagram avec Corentin Sellin, le lundi 26 février, au lendemain de la primaire républicaine en Caroline du Sud. Âgisme vis-à-vis de Joe Biden, procès de Donald Trump, alternatives possibles pour les deux camps… Notre expert ès États-Unis s’est décarcassé pendant plus d’une heure pour analyser la situation politique américaine et les enjeux de cette élection présidentielle unique. Le replay est disponible en attendant un nouvel épisode de Corentin Sellin sur le Super Tuesday.

Sur un autre continent, la guerre continue de faire rage. À Gaza, le cessez-le-feu, désormais réclamé de toutes parts, ne semble pas encore d’actualité. Le chiffre de 30 000 tués à Gaza par l’armée israélienne a été dépassé la semaine dernière, selon le Hamas. Au premier rang des victimes, les femmes et les enfants, ces derniers étant les plus touchés. Contactés par notre journaliste, Charlotte Gauthier, les médecins de Gaza sont unanimes : les enfants sont polytraumatisés, malades, affamés. Et souvent orphelins, ainsi qu’en témoigne ce sigle qu’utilisent les soignants sur place : « WCNSF ». « Wounded child, no surviving family », soit « enfant blessé sans famille survivante. »

Média indépendant à taille humaine, oui, mais aux ambitions internationales.

C’est un renoncement majeur. En France, le mouvement de colère des agriculteurs a abouti à la suspension du plan Écophyto, seule initiative de taille pour réduire les polluants dans l’eau. Comme l’explique à Thibaut Schepman un expert chargé de la gestion de l’eau : « Si on continue comme ça, dans quelques années, on va vraiment avoir du mal à produire de l’eau potable. » Gloups.



