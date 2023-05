Sarkozy, le tarif de l’appel inchangé

D’un hochement de tête nerveux, puis plusieurs, Nicolas Sarkozy encaisse le choc. Sophie Clément, la présidente de la cour d’appel, vient de lui confirmer la peine prononcée en première instance à son encontre (lire l’épisode 9, « Sarko KO sur toute la ligne ») : trois ans de prison dont une année ferme, avec détention à domicile sous bracelet électronique. Cette condamnation, prononcée pour les chefs de « corruption » et « trafic d’influence », est une première pour un ancien président de la République française. Elle est assortie d’une privation de ses droits civils et civiques pour trois ans, ce qui empêche l’ancien Président de se présenter à une élection et de voter. Dans les motivations de la décision, la présidente souligne : « Les délits sont d’autant plus graves qu’ils ont été commis par un ancien président de la République, garant de l’indépendance et de l’autorité judiciaire » qui avait « le devoir d’être un citoyen exemplaire, parfaitement respectueux du droit ». Elle ajoute que Nicolas Sarkozy « s’est servi de son statut d’ancien président de la République et des relations diplomatiques tissées en exerçant sa fonction pour promettre des rétributions à un haut magistrat à des fins personnelles ».



Sur le banc des prévenus, Thierry Herzog, l’avocat de Nicolas Sarkozy, et l’ancien haut magistrat Gilbert Azibert écopent de la même peine de prison – trois ans dont un an ferme – , ainsi que d’une interdiction d’exercer ramenée de cinq ans, en première instance, à trois ans pour le premier, et une privation des droits civils et civiques de trois ans pour le second. Après que la cour s’est retirée, les mines sont graves sur le banc des prévenus. À l’issue d’un long conciliabule de près d’un quart d’heure, les trois prévenus finissent par sortir de la salle d’audience sans prononcer un seul mot devant les caméras. Seule l’avocate de Nicolas Sarkozy, Jacqueline Laffont, prend la parole pour annoncer qu’il se pourvoit en cassation. Ses deux coprévenus ont ensuite indiqué faire de même.



Le réquisitoire était plus clément qu’en première instance mais la cour d’appel a choisi la fermeté