Aux États-Unis, le rassemblement national des républicains

Tout ça pour ça. Dix-huit mois de débats publics, d’enquêtes parlementaires et judiciaires diverses et de promesses d’un renouveau de la démocratie aux États-Unis après l’insurrection factieuse contre le Capitole du 6 janvier 2021 (lire l’épisode 24, « Capitole : la commission lance l’assaut sur Trump »). Pour finir – provisoirement – par l’écrasement électoral de Liz Cheney, celle venue à incarner la résistance conservatrice à Donald Trump et à tous ceux qui continuent de nier le résultat de la présidentielle de 2020. Et c’est peut-être d’ailleurs la première leçon de la primaire républicaine pour l’unique siège de représentant du Wyoming au Congrès : de résistance républicaine à Trump, il n’y en a point, ou si peu.



Forte de son nom et des relations de son père, Dick Cheney, l’ancien vice-président de George W. Bush, Liz Cheney avait réuni derrière elle tous les républicains traditionnels, ceux qui avaient dominé le parti de la fin des années Reagan jusqu’au début de la décennie 2010 et refusaient encore le glissement à la fois autoritaire et isolationniste du nationalisme de Donald Trump. Mise en avant par ses collègues démocrates de la commission d’enquête parlementaire sur