C’est la dernière ligne droite. C’est ce que j’écrirais si, aux Jours, nous ne chassions impitoyablement les clichés. C’est donc plutôt la dernière ligne tortueuse de notre campagne, qui se termine le 15 mars. Tortueuse, car, on ne va pas se mentir, nous n’y sommes pas. Mais c’est dans cette dernière ligne que tout se joue, nous le savons bien aux Jours : lors de la campagne 2020 qui nous a permis, grâce à vous, d’atteindre l’équilibre financier, nous avons doublé notre nombre d’abonné·e·s en plus et atteint notre objectif lors de la dernière semaine. C’est donc possible.



Possible et vital pour nous, Les Jours. Comme vous le savez, nous sommes indépendants – 69 % du capital est détenu par les journalistes des Jours et 10 % par nos abonné·e·s actionnaires – et sans publicité. Cela signifie que 98 % de nos revenus proviennent des abonnements et des dons, or ils sont en baisse, comme pour la plupart des médias. Mais, contrairement à la plupart des médias, nous n’avons pas de gros actionnaire pour nous rattraper : si les abonnements baissent, nous tombons pour de bon.

C’est le sens de cette campagne : que vos abonnements et vos dons – défiscalisés à 66 % – nous permettent de développer nos nouveaux projets, dont nous vous parlions précédemment : une nouvelle newsletter en forme de mini-Les Jours, une nouvelle appli, la lecture sonore de nos articles. Et surtout qu’ils nous permettent de poursuivre nos enquêtes journalistiques d’intérêt général qui alimentent le débat public et font bouger les lignes, pas droites, mais tortueuses. Dernier exemple en date ce mardi, l’interview d’Anaïs Leleux, ex-compagne de Julien Bayou, par Pierre Bafoil. Elle prend la parole pour la première fois pour annoncer qu’elle porte plainte contre Julien Bayou, et c’est dans Les Jours qu’elle a tenu à le faire, entraînant la mise en retrait du député, de son parti et de son groupe à l’Assemblée nationale. Cette série ne fait que commencer et elle s’annonce riche en révélations. Comme elles pullulent dans L’empire, l’incontournable saga sur l’ascension médiatique et idéologique de Vincent Bolloré, dont Les Jours viennent de publier le 200e épisode ! Mais parfois, quand on fait des révélations, on cherche à nous faire taire, c’est le cas pour deux de nos enquêtes, celle sur les dérives du diocèse de Fréjus-Toulon, Tempête sur le diocèse, et celle sur le juge de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) Jean-Marie Argoud, récusé après nos révélations. Ces deux enquêtes font actuellement l’objet d’attaques en justice, ce qui nous oblige à engager des frais importants pour nous défendre. Et chaque euro dépensé est perdu définitivement. C’est aussi pour ça que nous avons besoin de vous.

Voici quelques exemples de nos enquêtes à impact.

Anaïs Leleux, militante féministe, accuse son ex-conjoint Julien Bayou de violences psychologiques. Pour Les Jours, en exclusivité et pour la première fois, elle parle à visage découvert. À la suite de ces révélations de Pierre Bafoil, l’ancien leader d’EELV s’est mis en retrait du parti et de son groupe à l’Assemblée nationale.

Depuis 2016, Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts multiplient les révélations sur Vincent Bolloré et sa mise au pas des médias qu’il contrôle au profit de sa croisade idéologique ultraconservatrice. Parmi les dernières : le détournement en bande organisée du temps de parole sur C8, où Ségolène Royal capte la totalité de celui du PS pour mieux inviter l’extrême droite. Et sur CNews qui, elle, ne déclare pas le temps de parole de Philippe de Villiers, qui, une heure durant chaque semaine, déverse sa pensée réactionnaire sur la chaîne info de Vincent Bolloré. Au travers des 200 épisodes de L’empire et de son spin-off L’héritier, Les Jours sont la meilleure source d’information sur le hold-up idéologique du milliardaire.

En octobre 2023, Les Jours révélaient que Jean-Marie Argoud, juge chargé de statuer sur le sort des étrangers au sein de la Cour nationale du droit d’asile, affichait ou relayait sur les réseaux sociaux des opinions islamophobes, antisémites, racistes et homophobes. Après les révélations de Pierre Bafoil, il a été écarté. Aujourd’hui, il attaque Les Jours. En décembre 2023, nouvelles révélations sur une autre juge de la CNDA, qui produit à elle seule 10 % des ordonnances de rejet sans jamais tenir d’audience.

Entre accueil de communautés déviantes, relations avec les milieux d’affaires, évangélisation des musulmans et flirt avec l’extrême droite, le diocèse de Fréjus-Toulon est dans le viseur du Vatican. À la suite de notre enquête signée Timothée de Rauglaudre, l’évêque qui le dirigeait, Mgr Dominique Rey, a été placé sous tutelle. Aujourd’hui, Les Jours sont attaqués pour cette enquête.

Tous les trois jours, en France, une femme meurt. Tous les trois jours, un homme tue son épouse, sa compagne ou son ex. Tout au long de 2023, Les Jours ont recensé ces meurtres et enquêté sur ce qui porte un nom : les féminicides. Dans cette enquête, Pierre Bafoil a révélé l’assignation de l’État en responsabilité pour fautes lourdes par la famille de Sofya Rudeshko, assassinée par son ex. La veille, elle avait tenté de déposer une main courante au commissariat. Refusée. Dans cette série, notre journaliste a aussi recueilli le témoignage, rare et poignant, d’Allyssia Davaine, rescapée d’un féminicide.

Depuis 2021, Les Jours enquêtent sur le docteur T., gynécologue à Domont, dans le Val-d’Oise. Désormais à la retraite, il est mis en examen depuis 2014 pour viols et agressions sexuelles. Au cours de ses trente années de carrière, il avait pourtant fait l’objet de multiples signalements. Aux ratés de la justice et du conseil de l’ordre succèdent aujourd’hui la lenteur et les errements de l’instruction. En 2023, Pierre Bafoil a révélé la 128ᵉ plainte contre le gynécologue.

Parfois, les révélations prennent du temps. En 2018, Nicolas Cori enquête sur le Luxembourg, le plus petit État de l’Union européenne, qui voudrait ne plus être traité de paradis fiscal. Mais qui reste la destination favorite des multinationales, parmi lesquelles Lactalis. Les Jours révèlent que le groupe a bien réduit ses impôts grâce à ses holdings luxembourgeoise et belge. Début 2024, c’est en s’appuyant notamment sur cette investigation que le Parquet national financier (PNF) a déclenché une enquête préliminaire pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée, et perquisitionné Lactalis.



Et SUV qui peut, et J’ai pollué près de chez vous, et Les guerres de l’eau, et Les forcenés anti-IVG… Je pourrais continuer longtemps comme ça, mais je pense que ça suffit pour vous dire que, sans votre soutien, aucune de ces enquêtes n’aurait pu exister. Et surtout que sans votre soutien, aucune de ces enquêtes ne peut se poursuivre, ni celles que nous sommes en train de préparer voir le jour. Les jours passent et il ne faut pas que Les Jours trépassent. Depuis huit ans, une équipe se bat, résolue, pour faire entendre sa voix singulière, incisive, insolente. Je nous vois réuni·e·s devant un ordinateur pour chercher le bon titre ou regarder les photos d’une future série, je nous vois discuter d’un sujet tous ensemble autour de la grande table des Jours, je nous vois trouver une idée, je nous vois sortir réjoui·e·s d’une visio avec une journaliste parce que « ça va être super », je nous vois nous indigner et lancer une enquête, je nous vois trouver des infos, les publier, vous les confier et j’en veux encore. Donc c’est à vous, et c’est maintenant !