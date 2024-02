Le mois est court ? Rallongez « Les Jours »

Nous voilà en février, ce mois qu’on sait avare en jours, mais pas en Jours, ça, jamais, et qui promet de faire durer notre mot d’ordre de 2024 : scoops, enquêtes, impact. Et depuis un mois que Les Jours ne vous ont pas écrit leurs « Dessous », la mission a bien été remplie.



Scoop d’abord. Avec encore un beau coup de la part de notre Vincent Bolloré national. Les Jours ont dévoilé la semaine dernière le sabordage des sociétés des journalistes de Paris Match et du Journal du dimanche. Dans les séries L’empire et L’héritier, nous avons déjà raconté les agressions du milliardaire breton ultracatholique envers les SDJ des rédactions dont il a pris le contrôle, depuis l’arrivée de Jean-Marc Morandini sur i-Télé à celle de Geoffroy Lejeune au JDD. Car l’enjeu, le voici : les sociétés des journalistes ont pour rôle de défendre les droits moraux d’une rédaction, de faire respecter son indépendance éditoriale, de veiller à la déontologie… Sans être protégées, comme le sont les salariés syndiqués. Et cela, Vincent Bolloré l’a bien compris.

Depuis 2016, « Les Jours » ne lâchent pas Vincent Bolloré et sa clique. À raison : leur influence est telle qu’elle infiltre désormais les plus hautes sphères de l’État. Le remaniement tant attendu du début de l’année l’a prouvé : en évinçant Rima Abdul Malak de son gouvernement, Gabriel Attal signe, d’après un expert de la Macronie cité dans le dernier épisode d’In bed with Macron, un « pacte de non-agression aux médias de Bolloré ». Et à toutes les horreurs et à la désinformation qui règnent sur leurs plateaux.

Voilà pourquoi l'existence de médias indépendants comme « Les Jours » est primordiale. La vivacité et la diversité du paysage médiatique sont en jeu. En France, la majorité des titres de presse sont détenus par des milliardaires. Le pire d'entre eux étant Vincent Bolloré, qui met les rédactions qu'il contrôle au service de ses desseins idéologiques.

Presque un mois après le début de la campagne, 15 % de notre objectif est atteint.

Tout d’abord, un nouvel objet éditorial, 100 % original, un rendez-vous hebdomadaire par mail, une sorte de mini Les Jours avec de nouvelles rubriques qui seront autant de points d’entrée vers les enquêtes des Jours.

Ensuite, nous allons revoir nos pages article pour en améliorer l’intelligibilité et que, d’un seul coup d’œil, on puisse comprendre ce que contient l’épisode avant de s’y attaquer. Dans le même ordre d’idée, nos articles seront bientôt accessibles en version sonore pour ceux qui préfèrent cette approche. Enfin, nous travaillons sur une nouvelle version de notre appli, améliorée, plus lisible et qui permettra directement de s’abonner.

Être un média indépendant, c’est aussi pouvoir mener des enquêtes au long cours, tant que l’actualité le nécessite. Après avoir travaillé l’an passé sur les féminicides dans la série Assassinées, Les Jours se penchent sur ce qui les précède : les violences conjugales. Bien que le nombre de féminicides ait baissé en un an, il serait illusoire de s’en féliciter, à la fois parce que les chiffres communiqués par le ministère de la Justice irritent les familles et les associations, mais aussi parce que les violences conjugales, elles, augmentent : c’est l’objet de notre nouvelle série, Une femme sur six. Pierre Bafoil décortiquera tout au long de l’année 2024 ces violences endémiques.



Le crédo des « Jours », redonner de la mémoire à l’actu, n’a jamais été aussi nécessaire. Que ce soit dans la musique – où le clonage vocal donne du fil à retordre aux majors, artistes et juristes du monde entier (à lire dans L’attaque des clones vocaux ) – , dans le secteur de l’énergie – où , dans un monde parallèle, la France est la championne du solaire (à lire dans La France en échec solaire ) – , dans les labos de la police scientifique – qui est parvenue, plus de quinze ans après les faits, à arrêter un nouveau suspect dans l’enquête sur un meurtre grâce à de l’ADN retrouvé sur une clé (à lire dans Affaires déclassées ) – ou encore dans nos modes de transport – marketés pour nous faire croire que SUV = virilité et puissance (à lire dans SUV qui peut). Oui, le parti pris des Jours d’enquêter sur le temps long se révèle payant : toutes ces innovations et changements radicaux ne se comprennent que dans leur contexte et par les enjeux qu’ils soulèvent.

Redonner de la mémoire à l'actu ne permet pas seulement de mieux la comprendre, mais aussi de ne plus la subir. Avec nos séries journalistiques, nous luttons contre l'information à usage unique et la fatigue informationnelle.

Vous pensiez que plus rien ne pourrait vous étonner ? Que les États-Unis auraient fini leur crise d’adolescence et se seraient rangés, non contents d’avoir, via leur affreux Dodo, provoqué des crises d’angoisse à la moitié de la planète ces dernières années ? Ce serait mal les connaître. Avec la troisième saison de This is America, Corentin Sellin couvre une élection présidentielle unique en son genre, où le Donald Trump susnommé, ancien Président briguant un nouveau mandat, a présenté au début de l’année un programme effarant de totalitarisme : purge idéologique, militarisation, rapprochement avec Poutine… Tout est permis ! Enfin, si la Cour suprême ne le déclare pas inéligible, lui qui est poursuivi dans de multiples affaires de fraude, d’escroquerie et d’insurrection contre l’État. Tension, suspense et drame. Venez en parler avec Corentin Sellin le 26 février prochain, qui se prêtera, au surlendemain de la primaire républicaine en Caroline du Sud, à l’exercice de l’échange dans un live vidéo avec nos abonné·e·s. Envoyez vos questions à l’adresse [email protected] !

Des questions, « Les Jours » vous en ont aussi préparées ce mois-ci. Alors que les manifestations d’agriculteurs, dont l’origine peut être à chercher dans le manque d’eau avec lequel ils doivent désormais composer, étaient à leur paroxysme partout en France, Les Jours ont placé en miroir les formes de protestation des agriculteurs – déchets déversés dans Toulouse le 16 janvier, attentat dans la nuit du 18 au 19 janvier contre la direction régionale de l’environnement à Carcassonne, grands axes routiers coupés à la circulation… – et celles des militants écolos – irruption sur l’A13 en mai 2023, lancer de peinture liquide sur la préfecture du Rhône en mars 2023, occupation et dégradation d’un site de loisirs sportifs en août 2023… Puis Les Jours ont observé les réactions gouvernementales et en particulier celles de Gérald Darmanin. Un exercice ludique et édifiant de deux poids, deux mesures. Faites le quiz !

Côté politicaillerie, « Les Jours » ont été servis ce mois-ci. À l’occasion de la nomination de Gabriel Attal à Matignon, les Garriberts ont pris la plume à trois reprises pour raconter les dessous de la relation journalistes-politiques, dont ceux, pas reluisants, de la conférence de presse d’Emmanuel Macron, qui a permis de rassembler tout ce beau monde sous un même toit doré à la mi-janvier. Beau monde bien investi par les médias Bolloré et auquel le président de la République n’a pu s’empêcher – ou s’y sentait-il obligé ? – de faire des clins d’œil appuyés. À retenir, donc : réarmements (le pluriel est de rigueur), ordre, France, France, France.

France, France, France, encore et toujours, surtout quand la loi immigration de Gérald Darmanin a poursuivi son (chaotique) cheminement. Après avoir été retoqué en fin d’année par les député·e·s, le texte est revenu plus à droite que jamais, puis a été voté grâce au Rassemblement national, avant d’être largement censuré par le Conseil constitutionnel. Un parcours suivi de bout en bout par Nicolas Cori dans Immigration : il était une loi.

Gérald Darmanin qui, tout occupé qu’il était à ce texte, n’a pas réagi au procès emblématique des trois policiers de l’affaire Théo L., du nom de ce jeune homme handicapé à vie après leur intervention en février 2017. On aurait pourtant aimé l’entendre sur l’omerta qui règne dans la police, sur l’explosion des violences conduisant de plus en plus de gardiens de la paix à comparaître, ou encore sur la lenteur de ces dossiers – ici , l’affaire a été accélérée (et jugée sept ans après les faits, tout de même) grâce à une vidéo permettant de confronter les versions des mis en cause. Ou peut-être sur la clémence du verdict, qui illustre la laborieuse quête de justice des victimes de violences policières. L’affaire Théo L. a été suivie par Les Jours sur le temps long : en 2017 au travers d’une enquête sur les rapports entre les habitants d’Aulnay-sous-Bois et leur police (Outrage et rébellion) puis avec le procès des policiers, dont Lola Breton n’a pas manqué un instant (Théo L. : policiers, levez-vous).

Mais qui revoilà ? Oui, c’est bien lui, Cory Le Guen, notre fameux mythomane aux mille vies inventées : Pierre Bafoil l’a retrouvé ; il se lance en politique…

On se retrouve le mois prochain, e-bisous !